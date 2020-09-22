Специалист Минздрава рассказала о правильном питании

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Специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что питаться необходимо часто, но небольшими порциями. Она также считает, что в рацион должны быть обязательно включены супы, передает РИА Новости.

"Есть нужно сбалансированную пищу, а слова "диета" лучше избегать", – отметила она.

Драпкина пояснила, что при употреблении супа нельзя сильно поправиться, так как в нем содержатся полезные овощи и мясо.

Ранее эксперты назвали полезные продукты, которые мешают сбросить лишний вес. По словам нутрициониста-диетолога Росы Марии Эспиносы, во многие такие продукты добавляют большое количество сахара, который и препятствует похудению. Она порекомендовала внимательно искать его в составе.

Также доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что идеальным продуктом для похудения осенью может стать тыква.