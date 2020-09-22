Названы самые опасные для завтрака продукты

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Врач-диетолог Инна Кононенко заявила, что быстрозавариваемые каши могут навредить здоровью и привести к ожирению. Об этом она рассказала в эфире Пятого канала.

Специалист объяснила, что данный продукт может резко повысить уровень сахара в крови и привести к выбросу инсулина. Кононенко уточнила, что быстрорастворимые каши практически не насыщают организм.

"А по итогу получается, что ни в желудке нет этой каши, ни в крови нет глюкозы, и человеку снова хочется есть", – объяснила она.

Врач также посоветовала на завтрак не употреблять мюсли и хлопья, залитые молоком или соком, бутерброды, тосты с джемами и свежевыжатые соки. По поводу соков Кононенко отметила, что в них содержится слишком много сахара.

"С одной стороны, это глюкоза, а с другой – фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что регулярное употребление овсянки на завтрак может быть опасно для здоровья. Она посоветовала готовить кашу один или два раза в неделю, а в остальные дни перейти на другие крупы, омлет, сырники или запеканку.

Она также напомнила, что необходимо соблюдать норму в употреблении каши: рекомендуется съедать не более 250 граммов готового блюда. Также Русакова отметила, что при добавлении в овсянку сахара, сливок и масла возрастает ее калорийность.

