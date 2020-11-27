Как влезть в новогоднее платье: 4 совета от фитнес-тренера

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли за месяц до Нового года привести себя в форму, чтобы надеть любимое платье, которое стало мало после периода удаленной работы.

Этот год наконец-то подходит к концу. Уверен, практически все ждут его окончания, как никакого другого. Он оказался странным, местами неприятным и непонятным. Но как бы то ни было, отмечать приход Нового года даже при условии отмены массовых мероприятий, а также закрытия баров, ресторанов и ночных клубов вряд ли кто-то откажется. Что ни говори, а этот праздник у нас любят.

Ну а раз отмечать праздник будут все (пускай и дома, как в старые-добрые времена), то и вопрос о том, что надеть, встает очень остро. Но вполне вероятно, что за столь длительный период закрытия фитнес-клубов, удаленной работы и бесконтрольного употребления всевозможных продуктов в домашних условиях многие представительницы прекрасной половины человечества могли прибавить лишних килограммов, из-за чего в любимое платье просто не получится поместиться.

Так что же делать, чтобы не испортить себе настроение и праздник?

Я как фитнес-эксперт всегда говорил, что нет ничего хуже быстрого результата. Особенно в случаях, когда у человека нет хорошей физической подготовки либо он вообще никогда раньше не занимался. И я не буду сам себе противоречить, утверждая, что, применив новую, уникальную методику, вы за месяц потеряете десятки килограммов. Кто бы вам такое ни предложил, это будет ложь. Но это не значит, что уменьшить объемы не получится. В данной ситуации понадобится сила воли и конкретная цель, к которой вы и стремитесь: надеть любимое платье.

Конечно, важно и то, сколько килограммов вам нужно сбросить. Если вы прибавили десятки килограммов, то потерять их за такой короткий период времени будет просто невозможно. А сами попытки радикального похудения опасны для здоровья. Но это не значит, что нужно опустить руки и вообще не худеть. Скорее наоборот, начинайте делать это незамедлительно. Войдите в этот ритм, и вы Новый год гарантированно встретите в новом весе и с новой, полезной привычкой.

Так с чего же начать?

Питание. Главной бедой работы на удаленке стали бесконтрольные приемы пищи. Когда вы сидите дома постоянно перед компьютером, рядом с кухней или даже на ней, практически наверняка у вас выработалась привычка постоянно что-то таскать, заедая стресс, связанный с постоянным нахождением дома.

Более того, у вас практически наверняка пропала привычка полноценно есть. Да и зачем, если вы и так постоянно все время что-то жуете. Наверняка жуете вы сладкие продукты, поэтому в первую очередь нужно отказаться именно от них, причем полностью.



Помните: главный враг красивой фигуры – сахар и все его производные, поэтому, как только вы минимизируете его употребление, сразу начнете терять вес.

Это же касается и фастфуда, а также соленых продуктов, чипсов, сухарей, любых видов сладких газированных и негазированных напитков, сдобного, мучного, жирного, а еще сладких фруктов, сухофруктов и даже меда. Да, это непросто, но цель оправдывает средства.

Также сократите, а лучше полностью исключите употребление алкоголя как напитка с большим содержанием углеводов. Любой алкоголь – это токсин, который в целом оказывает не самое лучше воздействие на организм, поэтому его важно исключить в период, когда вы худеете.

А вот на что необходимо сделать акцент, так это на продукты, богатые клетчаткой, овощи, а также продукты, богатые белками. В первую очередь это любые виды мяса, нежирной рыбы или птицы, которые и нужно употреблять с разным видом овощей. Таких приемов пищи должно быть не меньше двух в день.

Также не забываете про завтрак, который должен быть сытным и полезным. Например, каша на обезжиренном молоке или воде без сахара с небольшим добавлением фруктов или орехов, бутерброд с цельнозерновом хлебом и легким сыром, овощами. Существует огромное количество рецептов полезных завтраков, которые сделают ваше утреннее меню разнообразным и вкусным. Важно приучить себя есть не чаще, чем каждые четыре часа, при этом не набивать желудок.

Пейте достаточное количество чистой питьевой воды без газа и красителей, особенно между приемами пищи. Это позволит лучше контролировать аппетит и будет полезно для здоровья в целом.



Чаще выходите на улицу, ведь именно отсутствие движения сильно сказывается на фигуре в целом. Важно не сколько вы пройдете шагов, ведь норма для всех людей разная. Важно, чтобы вы действительно ходили не меньше полутора-двух часов в день.

Если вы никогда не тренировались в домашних условиях, то попробуйте два-три раза в неделю начать выполнять базовый комплекс упражнений с собственным весом тела. Такие тренировки окажут неоценимую пользу как в борьбе с лишними килограммами, так и в улучшении вашей общей выносливости, качества фигуры и так далее.

Примером таких упражнений могут быть приседания с собственным весом тела, отжимания от пола с колен, ягодичный мостик, прямые скручивания на пресс. Все эти упражнения лучше делать друг за другом. Каждое – по двадцать-тридцать повторений, а всего сделать необходимо три круга. Между упражнениями и подходами отдыхаете не больше полутора минут. Для начала этого будет вполне достаточно.