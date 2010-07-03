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Спорт

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Челлендж Хлои Тинг: какой ценой дается поразительный результат за две недели

спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему популярные в интернете спортивные челленджи подходят далеко не всем, кто хочет принять в них участие.

Фото: depositphotos/AlexShadyuk

Все мы разные люди, и это касается не только нашего поведения, но и наших индивидуальных антропометрических данных (роста, веса, ширины костей и так далее). Именно поэтому все мы по-разному можем реагировать на ту или иную нагрузку. В детско-юношеском спорте есть понятие "спортивный отбор", в который входит как визуальный осмотр ребенка и его родителей (чтобы предопределить, подойдет та или иная дисциплина их чаду), так и физические тесты, которые также могут дать информацию о возможных достижениях ребенка в соответствующей дисциплине.

И чем мы старше, тем больше особенностей мы приобретаем как в психологическом развитии, так и в физическом. На последнее влияет тот образ жизни, который мы вели. У человека, который никогда не занимался спортом, на похудение уйдет гораздо больше времени и сил, нежели у того, кто тренировался регулярно. Пусть даже периодически позволял себе отдыхать от тренировок. А если добавить ко всему вышесказанному возможные проблемы со здоровьем, вывод напрашивается сам собой: чем мы старше, тем более персонализированным должен быть подход к каждому человеку.

Именно поэтому всякого рода новые популярные фитнес-марафоны и челленджи не так эффективны и полезны, как это может показаться на первый взгляд.


На днях в Сети я натолкнулся на очень модный челледж фитнес-блогера Хлои Тинг. Особую популярность он обрел у молодых девушек и девочек старших классов. Суть челленджа проста: нужно в течение двух недель каждый день выполнять комплекс упражнений с существенным акцентом на мышцы живота. В последующие дни добавляются упражнения на ноги и руки. Причем на развитие мышц спины никаких движений нет.

По сути все, что делает каждый участник, – это откровенно бомбит мышцы живота большим количеством повторов и упражнений, тем самым улучшая проработку данной мышечной группы. Психологический механизм (да-да, именно психологический) данной методики прост. Когда вы постоянно воздействуете на конкретную область, вам действительно кажется, что она меняется прямо на глазах. И если верить фотографиям участниц данного челленджа, так и есть на самом деле.

Фото: depositphotos/Brill

Но давайте по порядку.

Во-первых, существует неоспоримое правило: жир локально не горит. Другими словами, качая только пресс, красивую талию не увидишь до тех пор, пока существенно не скорректируешь рацион питания. А главное, похудеть не получится до тех пор, пока не добавишь достаточное количество аэробных нагрузок. Именно во время таких тренировок в качестве источника энергии начинает использоваться подкожный жир.

С другой стороны, участник выполняет большое количество упражнений в течение длительного времени. По сути, он создает некое подобие аэробных нагрузок, так как постоянное выполнение упражнений заставляет поддерживать высокий пульс.


Во-вторых, как я и сказал раньше, важнейшую роль в результате (в нашем случае – уменьшении талии) будет играть диета. Но создатель челленджа не диетолог, она лишь рекомендует ссылки на определенные системы питания, разработанные специалистами. То есть снова универсальный подход и никакой персонализации. Нужно перейти по дополнительным ссылкам и изучить дополнительную информацию, что, конечно, неудобно.

В-третьих, сами упражнения. Практически вы делаете одно и то же исключительно с собственным весом тела и лежа на полу. Для людей с серьезным избытком массы тела или проблемами со стороны позвоночника многие упражнения категорически не подходят. Их выполнение может спровоцировать травму, а часто человек чисто физически не сможет их сделать.

Более того, тот режим и ритм выполнения этих упражнений может не подойти людям без физической подготовки или же имеющим разные противопоказания по здоровью, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы.

Если резюмировать все вышесказанное, то можно сделать такой вывод: челледж напоминает интенсивные тренировки в спортивных секциях, где действительно какие-то упражнения выполняют каждый божий день ради определенного результата.

Но нужно понимать, что в спортивных секциях занимаются дети и подростки. Им легче даются физические нагрузки, и у них нет каких-либо ограничений по здоровью. Для взрослого человека, который желает избавиться от лишних килограммов, но при этом не имеет физической подготовки, такой челлендж попросту не даст желаемого результата. А если у вас есть хронические заболевания, ежедневные интенсивные нагрузки попросту опасны.

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Каневский Эдуард

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