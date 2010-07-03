Фитнес-эксперт дал советы, как побороть стеснение при походе в зал, если у вас лишний вес

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему люди с избытком веса тела стесняются ходить в фитнес-клубы и что с этим делать.

Фитнес-клубы пришли в Россию не вчера. Объективно эта индустрия существует больше тридцати лет. И за эти годы с отраслью произошло много изменений. Если еще лет двадцать пять назад фитнес-клубы были чем-то эксклюзивным и были рассчитаны в основном на богатых клиентов, то сейчас фитнес доступен всем категориям граждан. Причем не только с точки зрения стоимости посещения или абонемента, но и тренировок, которые способны решить конкретные цели и задачи. Особенно если есть те или иные ограничения по здоровью.

И, несмотря на все это, до сих пор есть определенная категория людей, которые отказываются от тренировок в фитнес-клубах потому, что стесняются в них ходить. Как правило, это люди с лишним весом тела или ожирением.

В чем же причина?



Несколько лет назад по Сети гуляли фотографии, на которых персональный тренер, работая с клиентом, страдающим от сильного ожирения (его вес составлял больше ста шестидесяти килограммов), на каждую тренировку одевался так, чтобы другие посетители зала смотрели на него. То он наденет костюм супергероя, то корону и мантию, как у Фредди Меркьюри. Зачем? Оказывается, только так его клиент, который очень стеснялся заниматься в тренажерном зале, мог расслабиться. Ведь все посетители обращали внимание не на него, а на его тренера.

Согласитесь, не каждый тренер готов создавать подобные условия для своего клиента. Тем более не у каждого клиента в принципе есть персональный тренер. Да и откуда ему взяться, ведь для начала нужно купить абонемент в само заведение.

Поэтому давайте по порядку разберемся, почему не нужно стесняться ходить в фитнес-клуб.

Во-первых, времена, когда в тренажерном зале занимались только качки, давно прошли. Скорее наоборот, большая мускулатура или работа с серьезным весом уже не в моде. Сейчас в тренде умеренные физические нагрузки, функциональное состояние, выносливость, координация. Именно поэтому в залах занимается достаточно людей как с "животиками", так и с серьезным ожирением. Они приходят не просто похудеть, а для поддержания здоровья.

Во-вторых, и это касается особенно стеснительных людей, никто и никогда не показывает пальцем в зале на человека, у которого "торчит живот". Скорее наоборот, когда такой человек регулярно и интенсивно занимается, это вызывает уважение у окружающих. Окружающие понимают, что он пришел в зал, чтобы добиться определенного результата.

Но не стоит забывать, что фитнес-клуб – это не только тренажерный зал и кардиозона. Это и большое количество групповых уроков, в том числе для людей, страдающих от ожирения. Такие уроки полезно посещать не только для здоровья, но и для психологического комфорта, ведь всегда приятнее заниматься с людьми, которые пришли с такой же проблемой.



Поэтому, если вы или кто-то из ваших знакомых страдают от избытка массы тела, но все не могут решиться начать ходить в фитнес-клуб, воспользуйтесь следующими советами.

Четко решите для себя, зачем вам нужны тренировки, какие цели и задачи вы хотели бы решить. Мотивация – краеугольный камень большинства людей, которые постоянно откладывают решение о покупке абонемента. Как правило, для людей с ожирением главной мотивацией становится сохранение здоровья. Лишний вес провоцирует развитие других форм патологий, начиная от гипертонии, заканчивая сахарным диабетом.

Важно, чтобы тренировки вам не навредили. Поэтому предварительно нужно пройти полную диспансеризацию, чтобы исключить наличие тех или иных проблем со здоровьем, которые могут усугубиться из-за тренировок.

Прежде чем покупать абонемент, обязательно посетите сам клуб, узнайте у менеджера, какие есть уроки и классы для людей с лишним весом тела. Нелишним будет проконсультироваться с тренером с медицинским образованием или тренером ЛФК. Профильные специалисты могут подобрать корректную нагрузку при занятиях в тренажерном зале.



Если вы все-таки боитесь привлечь к себе внимание, то, покупая спортивную форму, выбирайте такую, которая не станет вас выделять на фоне других клиентов. Нередко мужчины с большим животом надевают обтягивающие яркие футболки из синтетических тканей, напоминая собой большие воздушные шары.

Еще немаловажным фактором, влияющим на регулярность тренировок, является комфортное посещение любой из зон. Это и небольшое количество людей в зале, раздевалке, бассейне и так далее. Это и комфортная температура воздуха, наличие бесплатных полотенец, питьевой воды. Поэтому, выбирая фитнес-клуб, уточните у менеджера эти нюансы.

И никогда не ставьте перед собой чрезмерно амбициозные задачи. Очевидно, что человеку с избыточной массой тела нелогично рассчитывать на быстрый результат. Более того, это не всегда безопасно для здоровья. Также важно проконсультироваться у профессионального тренера, чего именно вы можете добиться и за какой период времени.