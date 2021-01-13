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Общество

17:12

Врач рассказал об утреннем симптоме, предупреждающем о риске диабета

общество

Фото: depositphotos/Koldunov

Высокий уровень сахара в крови, создающий угрозу появления у человека диабета второго типа, можно обнаружить через несколько утренних симптомов. Об этом изданию Express заявил врач-эндокринолог Ральф Абрахам.

По словам медика, в числе признаков диабета есть постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. В том случае, если у людей после пробуждения постоянно есть сухость во рту и горле, стоит проверить уровень глюкозы в крови.

Кроме того, свидетельствовать о возможной угрозе для здоровья может желание выпить воды среди ночи.

Медицинский специалист говорит, что надо понять, сочетаются ли озвученные симптомы с усталостью, сонливостью, помутнением зрения, а также плохим заживлением мелких ран. Если подтвердились и другие симптомы, то рекомендуется пройти обследование

Ранее врачи назвали идеальный завтрак для людей с диабетом. Эксперты добавляют, что подобный завтрак надолго насыщает, что позволяет человеку не переедать днем.

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