Медики назвали предвестников инфаркта

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Британские медики рассказали о признаках, которыми сопровождается сердечный приступ, пишет Express.

По словам специалистов, кроме резких ощущений в области груди, может появиться отдающая в руку боль, тошнота, повышенное потоотделение, тревожность, затрудненное дыхание и кашель.

"Иногда боль в груди вовсе может не появиться перед инфарктом. Чаще всего это замечалось у женщин и пожилых людей, и людей, страдающих диабетом", – пояснили ученые.

Ранее эксперты перечислили неочевидные признаки, которые говорят, что у человека может быть инфаркт. По словам исследователей, к ним можно также отнести ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения. Еще тяжелое сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания могут говорить о наступлении болезни.