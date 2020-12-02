Медики назвали предвестников инфаркта

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Британские медики рассказали о признаках, которыми сопровождается сердечный приступ, пишет Express.
По словам специалистов, кроме резких ощущений в области груди, может появиться отдающая в руку боль, тошнота, повышенное потоотделение, тревожность, затрудненное дыхание и кашель.
"Иногда боль в груди вовсе может не появиться перед инфарктом. Чаще всего это замечалось у женщин и пожилых людей, и людей, страдающих диабетом", – пояснили ученые.
Ранее эксперты перечислили неочевидные признаки, которые говорят, что у человека может быть инфаркт. По словам исследователей, к ним можно также отнести ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения. Еще тяжелое сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания могут говорить о наступлении болезни.