Эксперты рассказали о неочевидных признаках инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперты перечислили неочевидные признаки, которые говорят, что у человека может быть инфаркт. Об этом сообщает британское издание Express.

Медики отметили, что обычно все знают главные симптомы сердечного приступа: боль в груди, одышка и усталость, обращают внимание специалисты.

"Синеватые губы, руки или ноги также могут сигнализировать о том, что у человека сердечный приступ", – говорится в сообщении некоммерческой медицинской организации "Седарс-Синай".

По словам исследователей, к неочевидным признакам можно также отнести ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения. Еще тяжелое сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания могут говорить о наступлении болезни.

Как уточнили в Британском фонде сердца, боль в груди может быть разной интенсивности. По словам медиков, симптомы могут быть как в течение нескольких дней, так и появиться внезапно.

В случае подобных признаков и симптомов врачи советуют обращаться в скорую помощь.

Ранее говорилось, что количество летальных случаев из-за инфаркта миокарда в России снизилось. Наименьшие показатели летальности зафиксированы в Республике Марий Эл.