Количество летальных случаев из-за инфаркта миокарда в России снизилось

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России снизилось количество летальных исходов из-за инфаркта миокарда. Так, в 2018 году процент умерших составлял 13,05, а уже в 2019-м упал до 12,4. Данные предоставили в Минздраве, сообщает News.ru.

Наименьшие показатели летальности зафиксированы в Республике Марий Эл (7,04 процента), Ингушетии (7,14 процента), Москве (7,2 процента), Ханты-Мансийском автономном округе (7,34 процента) и Мордовии (7,44 процента). А вот в некоторых областях особенно высок уровень смертности: в Еврейской автономной области процент составляет 32,41, в Магаданской – 24,62, Ульяновской – 24,36. Кроме этого, в Томской области – 20,19, а в Брянской – 19,55.

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев отмечает, что основной причиной инфаркта миокарда являются тромбозы и атеросклеротические изменения в венечных или коронарных артериях. При этом нередки случаи, когда инфаркт протекает бессимптомно. Специалист отмечает, что летальность может быть следствием в том числе и позднего обращения к врачу.

"Когда человек не понимает, что с ним происходит. Скажем, у него возникла боль в области желудка. Человек знает, что у него время от времени появляются такие боли – что-то не то выпил или съел. Или выпил какой-то препарат, который он уже привычно выпивает. Принял его и ждет, когда же ему станет лучше, а ему лучше не становится. Должен отметить фактор, что культура сохранения здоровья в нашей стране крайне низка", – заявил Хорошев.

Уточняется, что тревожными симптомами, предупреждающими об инфаркте миокарда, являются боли в левой руке, левой половине груди, ощущение тяжести за грудиной.

Хорошев отмечает, что у мужчин наиболее опасный период с точки зрения смертности наступает в возрасте от 50 до 60 лет, у женщин – от до 20 до 29 лет.

Ранее специалист рассказала, что инфаркт миокарда может вызывать и лишний висцеральный жир в области живота. Кроме этого, такой жир повышает риск онкологических заболеваний.