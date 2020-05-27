В Москве врачи вылечили пациента с одновременным развитием инфаркта и инсульта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные врачи вылечили пациента с одновременным развитием инфаркта и инсульта, сообщили в пресс-службе Депздрава.

"В больницу имени Кончаловского (Зеленоград) поступил пациент с острым коронарным синдромом. Медикам удалось выяснить, что ранее в течение недели мужчина отмечал подъем артериального давления – 200/120 мм ртутного столба и выше", – говорится в сообщении.

Пациента госпитализировали, и после его состояние резко ухудшилось – появились боли в груди, затруднилось дыхание. Давление у мужчины снизилось до 90/60. На ЭКГ были выявлены явные признаки инфаркта.

После проведения ряда исследований выяснилось, что у пациента нарушен кровоток левой коронарной артерии. Благодаря профессиональным действиям хирургов кровоснабжение миокарда было полностью восстановлено, однако после у больного развилась острая очаговая неврологическая симптоматика, его правые конечности оказались полностью парализованы, пациент постоянно терял сознание.

Медики решили экстренно провести компьютерную томографию головного мозга и сосудов. Обследование показало тромб, перекрывший русло левой средней мозговой артерии.

"Через бедренную артерию успешно извлекли тромб. Кровоснабжение головного мозга удалось полностью восстановить. Время, затраченное медиками от момента возникновения симптоматики инсульта до улучшения состояния больного (на фоне выполненного тромболизиса и тромбэкстракции), составило менее 30 минут", – рассказали врачи.

Уточняется, что спустя сутки к пациенту вернулась двигательная активность. Позднее мужчина прошел курс интенсивного восстановительного лечения. В настоящее время он работает над восстановлением речи.

Ранее столичные врачи прооперировали женщину с опухолью, сдавливавшей ствол мозга. Состояние пациентки после операции значительно улучшилось. В частности, головные боли перестали возникать, а координация движений стала приходить в норму. После этого ее выписали из больницы.