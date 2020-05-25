Проведена первая пересадка легких пациенту с COVID-19

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В Вене провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Операция была проведена 45-летней жительнице австрийской Каринтии, которая страдала острой легочной недостаточностью. В течение месяца медики поддерживали ее дыхание с помощью циркуляционного насоса. После того как стало понятно, что легкие не спасти, было принято решение о трансплантации.

"По нашему мнению, сейчас она в отличном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны", – рассказали врачи.

Уточняется, что у женщины не было выявлено никаких сопутствующих заболеваний. До того как у пациентки выявили COVID-19, ее здоровье было в норме. Именно это, по мнению медиков, поспособствовало благоприятному исходу операции.

Ранее сообщалось о том, что комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии. Так, каждого пациента, прежде чем укладывать на койку, будут обследовать, проводить комплексное тестирование и только после этого приступать к сложным операциям.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.