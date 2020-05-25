Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:28

Проведена первая пересадка легких пациенту с COVID-19

общество медицина за рубежом

Фото: AP Photo/Hannah McKay/Pool Photo via AP

В Вене провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с подтвержденной коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Операция была проведена 45-летней жительнице австрийской Каринтии, которая страдала острой легочной недостаточностью. В течение месяца медики поддерживали ее дыхание с помощью циркуляционного насоса. После того как стало понятно, что легкие не спасти, было принято решение о трансплантации.

"По нашему мнению, сейчас она в отличном состоянии, у нас пока нет серьезных проблем. Она медленно приходит в себя. Органы функционируют хорошо, мы все довольны", – рассказали врачи.

Уточняется, что у женщины не было выявлено никаких сопутствующих заболеваний. До того как у пациентки выявили COVID-19, ее здоровье было в норме. Именно это, по мнению медиков, поспособствовало благоприятному исходу операции.

Ранее сообщалось о том, что комплексная диагностика войдет в стандарт оказания плановой медпомощи на период пандемии. Так, каждого пациента, прежде чем укладывать на койку, будут обследовать, проводить комплексное тестирование и только после этого приступать к сложным операциям.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в России подтвердили 8 946 новых случаев коронавируса. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать