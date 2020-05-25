В России подтверждено 8 946 новых случаев COVID-19

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За последние сутки в России подтвердили 8 946 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 908 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 2 560 выявленных случаев, на Московскую область – 831, на Санкт-Петербург – 374.

В Свердловской области зафиксировали 279 новых случаев, в Нижегородской области – 229, в Ростовской области – 158, в Астраханской области – 153, в Красноярском крае – 145, в Архангельской области – 126, в Иркутской области –116, в Тульской области – 111, в Дагестане – 110, в Калужской области – 108, в Брянской области – 106, в Ярославской области – 101.

По 98 случаев пришлось на Саратовскую и Ульяновскую области, по 97 – на Чувашию и Самарскую область, 94 – на Пензенскую область, 90 – на Краснодарский край, по 89 – на Белгородскую, Новосибирскую и Волгоградскую области, а также Башкирию.

В Рязанской области зафиксировали 87 случаев, в Ханты-Мансийском АО – 85, в Кабардино-Балкарии – 83, в Смоленской области – 82, в Алтайском крае и Республике Саха (Якутия) – по 81, в Ставропольском крае – 79, в Республике Тыва – 78, в Курской области – 74, в Тамбовской области – 72, в Новгородской области – 70.

На Владимирскую область пришлось 69 случаев, Бурятию – 66, на Хабаровский край – 65, Кировскую область – 64, Липецкую область – 63, Татарстан – 62, Северную Осетию – 60, Орловскую, Омскую области и Забайкальский край – по 59, Ленинградскую область – 58, Воронежскую область – 55.

В Тверской области зафиксировали 53 пациента COVID-19, в Приморском крае – 49, в Ингушетии и Челябинской области – по 45, в Оренбургской области – 44, в Калининградской области и Пермском крае – по 43, в Республике Марий Эл – 39, в Ямало-Ненецком АО – 38, в Тюменской области – 37, в Ивановской области – 36, в Мурманской области – 36, в Мордовии – 34, в Камчатском крае – 31.

В Амурской области зарегистрировали 30 случаев, в Томской области – 29, в Псковской области и Карачаево-Черкесии – по 26, в Адыгее – 25, Калмыкии и Хакасии – по 24, в Вологодской области и Чечне – по 22, в Удмуртии – 19, Карелии – 16, Крыму – 14, в Костромской области – 13, Кемеровской области – 12, Республике Алтай – 7, Коми – 6, Курганской области – 4, Чукотском АО и Севастополе – по 2, в Сахалинской области и Еврейской АО – по 1.

Всего в России зарегистрировано 353 427 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,6% больше, чем днем ранее. За сутки умерли 92 человека. Всего скончались 3 633 пациента с COVID-19. Выписано за сутки 5 499 человек. За весь период выписали 118 798 пациентов.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что столичный регион стал единственным регионом, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала, что пик в городе пришелся на апрель. Она добавила, что в условиях пандемии невозможно избежать роста смертности.