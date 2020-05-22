Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве улучшается – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается, передает Агентство "Москва".
Она отметила, что в последние две недели уровень госпитализации постепенно снижается. Кроме того, по словам Раковой, численность выздоровевших от коронавируса растет.
"Мы видим устойчивый тренд на снижение госпитализаций две последние недели. Численность госпитализированных у нас сейчас в два раза ниже, чем в пике эпидемии. В то же время увеличивается количество людей, которых мы выписываем из больниц. В эту неделю выписанных в два раза больше, чем госпитализированных", – рассказала Ракова.
Она добавила, что количество обнаруженных случаев заболевания коронавирусом снизилось в два раза по сравнению с предыдущей неделей.
"В среднем мы сейчас выявляем около 3 тысяч инфицированных, хотя в предыдущий период доходило до 6 тысяч", – отметила Ракова.
Она сообщила, что в столице в настоящий момент ежедневно проводится более 50 тысяч тестирований на наличие коронавируса. Ракова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, несмотря на возобновление работы промышленных и строительных предприятий.
Ранее она рассказала, что в столице за прошедшие 24 часа от коронавируса излечились 2900 человек. Таким образом, общая численность выздоровевших в Москве составила 43 582 пациента.
О стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул наличие позитивной динамики, несмотря на то, что она не такая быстрая, как хотелось бы, а также характеризуется неустойчивостью.
Путин поручил кабмину представить общенациональный план по восстановлению экономики
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