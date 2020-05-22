Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве улучшается – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ситуация с коронавирусом в столице улучшается, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что в последние две недели уровень госпитализации постепенно снижается. Кроме того, по словам Раковой, численность выздоровевших от коронавируса растет.

"Мы видим устойчивый тренд на снижение госпитализаций две последние недели. Численность госпитализированных у нас сейчас в два раза ниже, чем в пике эпидемии. В то же время увеличивается количество людей, которых мы выписываем из больниц. В эту неделю выписанных в два раза больше, чем госпитализированных", – рассказала Ракова.

Она добавила, что количество обнаруженных случаев заболевания коронавирусом снизилось в два раза по сравнению с предыдущей неделей.

"В среднем мы сейчас выявляем около 3 тысяч инфицированных, хотя в предыдущий период доходило до 6 тысяч", – отметила Ракова.

Она сообщила, что в столице в настоящий момент ежедневно проводится более 50 тысяч тестирований на наличие коронавируса. Ракова подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, несмотря на возобновление работы промышленных и строительных предприятий.

Ранее она рассказала, что в столице за прошедшие 24 часа от коронавируса излечились 2900 человек. Таким образом, общая численность выздоровевших в Москве составила 43 582 пациента.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул наличие позитивной динамики, несмотря на то, что она не такая быстрая, как хотелось бы, а также характеризуется неустойчивостью.