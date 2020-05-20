Прирост больных коронавирусом в России ниже 3% – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Александр Демьянчук
Прирост численности заболевших коронавирусом в РФ составляет ниже 3%, сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сегодня прирост коронавирусных больных впервые ниже 3%. Также сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлении превышает количество заболевших. Это хорошая новость, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения", – цитирует Мишустина Агентство "Москва".
По его словам, это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с этой инфекцией.
Мишустин также рассказал, что в стране открыто и работает более 164 тысяч коек, в том числе 24 700 в интенсивной терапии и реанимации. При этом реально задействовано лишь 100 тысяч обычных и менее 3 тысяч реанимационных коек.
"Это свидетельствуют о том, что резервы в здравоохранении созданы", – сказал премьер-министр, добавив, что на сегодняшний день уже 14 регионов сняли ограничения в планах первого этапа.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 17 регионов РФ могут перейти на первый и следующие этапы снятия ограничений. Она также отметила, что благодаря проведенным мероприятиям наряду с введенными президентом нерабочими днями и рядом других мер в РФ удалось сдержать резкий рост числа зараженных коронавирусом.
Число выявленных случаев заболевания в РФ превысило 300 тысяч. За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 из заболевших не имел клинических проявлений. На Москву приходится 2 699 новых случаев.
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