В РФ удалось сдержать резкий рост числа зараженных коронавирусом – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране удалось сдержать резкий рост числа зараженных коронавирусом и предотвратить пиковую нагрузку на систему здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Выступая в Совете Федерации, Голикова отметила, что это стало возможным благодаря проведенным мероприятиям наряду с введенными президентом нерабочими днями и рядом других мер.

Голикова уточнила, что это также позволило выиграть время для принятия дополнительных мер.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась.

Число выявленных случаев заболевания в РФ превысило 300 тысяч. За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 заболевший не имел клинических проявлений. На Москву приходится 2 699 случаев.