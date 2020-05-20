Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации – ВОЗ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", – цитирует ее ТАСС.

За сутки в России подтвердили 8 764 новых случая COVID-19. 4 021 заболевший не имел клинических проявлений – это 45,9%. На Москву приходится 2 699 случаев.

Всего в России зафиксировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции. Это на 2,9% больше, чем днем ранее. Умерли за сутки 135 человек, в том числе 75 в Москве и 14 в Московской области. За весь период скончались 2 972 человека.

Выписано за последние сутки 9 262 человека, среди которых 5 440 в Москве и 283 в Московской области. За все время выписано 85 392 пациента.

Роспотребнадзор сообщает, что в стране провели более 7,5 миллиона тестов на COVID-19. За последние сутки протестировали 225 тысяч человек, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 273 тысячи пациентов.