Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом составляет 1 726 человек. Гражданам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.
В России за последние сутки выявили 9 263 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Москве выявили 3 545 случаев, в Московской области – 898.
Всего в РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 3,2 процента больше, чем днем ранее.
Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.
В Москве и области также необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
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