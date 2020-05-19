Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом составляет 1 726 человек. Гражданам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

В России за последние сутки выявили 9 263 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. В Москве выявили 3 545 случаев, в Московской области – 898.

Всего в РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 3,2 процента больше, чем днем ранее.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.

В Москве и области также необходимо использовать индивидуальные средства защиты на объектах торговли или в общественном транспорте. При этом на улице данный режим носит пока рекомендательный характер.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.

