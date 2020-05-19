Первые 10 тыс исследований на наличие антител к COVID-19 провели в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Первые 10 тысяч исследований на наличие антител к COVID-19 проведены в Москве по новой программе. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Первые 10 тыс. (тестирований на антитела. – Прим. ред.) мы провели на сегодняшний день, анализируем результаты. В ближайшее время расскажем более подробно, что это за результаты", – заявил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что до конца мая планируют расширить программу по проведению исследований на антитела методом иммуноферментного анализа. В сутки будут проводить до 200 тысяч тестов.

В Москве с 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное число зараженных коронавирусом.

Тем москвичам, которые были выбраны для исследования, направляют приглашение на тестирование по СМС или электронной почте. В сообщении указывается ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови – запись доступна в течение трех дней.

16 мая в московском Оперштабе сообщили, что порядка 2 тысяч горожан уже прошли подобное исследование. Собянин заявил, что через 2–3 недели сдать тест на антитела смогут все желающие.

Директор программы ВОЗ Майкл Райан отметил, что в России уровень тестирования на коронавирус оценивается как высокий. Он подчеркнул, что в РФ обеспечен широкий доступ к возможности проведения исследования на наличие COVID-19 в организме.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

