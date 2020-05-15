В ВОЗ оценили уровень организации тестирования на коронавирус в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан отметил высокий уровень проведения тестирований на коронавирус в России, передает ТАСС.
Об этом он сообщил в ходе брифинга организации. Райан подчеркнул, что российское общество получает доступ к возможности исследования на наличие коронавируса в организме.
"В РФ очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности", – сказал Райан.
В то же время он подчеркнул, что рост численности заболевших является источником стрессового состояния всей системы здравоохранения. Кроме того, Райан отметил низкий уровень смертности от коронавируса в России.
"Есть отчеты по относительно малому числу смертей. Поэтому мы сейчас обсуждаем с российскими коллегами вопросы регистрации смертей", – отметил Райан.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.
Собянин отметил, что таким образом столичные власти планируют выяснить реальное количество заболевших COVID-19 в Москве. Он заявил, что цифра более чем в 130 тысяч зараженных коронавирусом не соответствует действительности.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что введение ИФА-тестирования позволит увеличить количество проводимых исследований до 200 тысяч в день. Всего же в Москве, по словам Раковой, провели более 1,3 миллиона тестов на основе метода полимеразной цепной реакции.
Что такое иммуноферментный анализ
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