Число исследований на COVID-19 в Москве увеличится до 200 тыс в день

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова рассказала, что тестирование на коронавирус по венозной крови позволит увеличить число исследований в Москве до 200 тысяч в день, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, если сейчас есть возможность делать до 50 тысяч тестов в день, то благодаря внедрению метода ИФА или ИХЛА количество тестирований увеличивается на 100-150 тысяч в день.

Ракова отметила, что такой метод позволяет обнаружить тех, кто болеет бессимптомно или болеет уже давно.

Также Ракова сообщила, что около 70 тысяч москвичей пригласили пройти тест на иммунитет к коронавирусной инфекции. Пройти тестирования могут только те люди, которые встали в электронную очередь.