В Москве жителей выборочно будут тестировать на иммунитет к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве запускается исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие популяционного иммунитета, которое позволит нам понимать, какое количество людей переболело и какой сформирован коллективный иммунитет", – сказала Ракова.

По ее словам, к настоящему моменту уже порядка 70 тысяч москвичей получили приглашение на прохождение теста на иммунитет к коронавирусной инфекции через СМС или по электронной почте.

Ракова рассказала, что возможностью пройти тестирования могут воспользоваться только те люди, которым пришло соответствующее предложение. Для этого они должны встать в электронную очередь на сдачу соответствующей крови.

Она пояснила, что специалисты могут определить наличие вируса в организме или иммунитета к нему по анализу крови из вены методом ИФА, который позволяет выявить бессимптомных носителей, заболевших с легкой формой и людей с иммунитетом к вирусу.

Данную программу реализовали благодаря увеличению мощностей городских лабораторий. В Москве закуплено дополнительное оборудование для ИФА (ИХЛА)-тестирования на наличие иммунитета к вирусу. К концу месяца их станет еще больше – количество увеличится до 100 единиц.

"Благодаря использованию этого метода мы можем увеличить производительность тестирования во много раз. Если сейчас мы имеем возможность делать до 50 тысяч тестов в день, то благодаря внедрению этого метода количество тестирований может дойти до 100–150 тысяч", – подчеркнула Ракова.

Пункты забора крови будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 на базе 30 столичных поликлиник в каждом округе. Полный перечень поликлиник опубликован на сайте департамента здравоохранения. Там же будет публиковаться актуальная информация с результатами тестирования.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что Москва на этой неделе запускает массовое тестирование ИФА-методом. Такая программа будет использоваться в 30 столичных поликлиниках.