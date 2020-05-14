Москва на этой неделе запускает массовое тестирование ИФА-методом – Собянин

15:26
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В 30 столичных поликлиниках на этой неделе запустят программу массового тестирования ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на определение антител к COVID-19, сообщил Сергей Собянин.
"До 70 тысяч москвичей будут еженедельно получать приглашения прийти в поликлинику и сдать ИФА-тесты на заболевание. Таким образом, мы будем в большом уже масштабе проводить скрининговые исследования, с одной стороны, и, с другой стороны, на ранней стадии выявлять заболеваемость", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".
Мэр отметил, что данное тестирование будут проходить и сотрудники предприятий столицы, в том числе медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов, транспортных компаний.
Подмосковье, по словам Собянина, подключится к работе по развитию тестирования ИФА-методов.
"Я разговаривал на этот счет с губернатором Московской области, чтобы вместе начинать развивать тестирование ИФА-тестами и жителей Московской области непосредственно с помощью министерства здравоохранения Московской области", – сказал градоначальник.
Мэр добавил, что весь процесс будет постепенным.
Кроме того, Собянин рассказал, что Москва обладает техническими ресурсами для проведения до 100 тысяч тестов на определение антител к COVID-19 в сутки методом иммуноферментного анализа (ИФА) с возможностью нарастить этот показатель до 200 тысяч.
По его словам, широкое использование такой диагностики позволит выявить реальные цифры по росту заболеваемости COVID-19, процент переболевших. Собянин пояснил, что полученные данные позволят определить стратегию в дальнейшей борьбе с распространением коронавируса.
Ранее специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев рассказал о факторах, препятствующих проведению точного исследования на наличие коронавируса. Он подчеркнул, что помешать обнаружению COVID-19 в организме могут неправильно взятые пробы, а также нарушение правил подготовки к тесту.
В России выявили 9 974 новых случая коронавируса
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