Объем тестирований на COVID-19 в Москве вырос в 3 раза – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем тестирований на выявление коронавирусной инфекции в Москве за 20 дней вырос в 3 раза. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы за 20 дней нарастили в три раза объем тестирований, и до этого также шло активно наращивание тестирования. Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их", – отметил он в рамках совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Он отметил, что количество госпитализаций из-за коронавируса в Москве на протяжении трех недель остается стабильным. Градоначальник добавил, что даже можно говорить о снижении этого показателя.

При этом Собянин добавил, что вероятность распространения коронавирусной инфекции сохранится надолго, однако, по его словам, обеспечивать нормальную жизнь необходимо будет, основываясь на новой реальности.

Кроме того, глава Москвы обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить правительству оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за пандемии коронавируса.

Ранее Сергей Собянин заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.