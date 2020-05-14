В Москве провели более 1,3 млн ПЦР-тестов на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На сегодняшний день в столице провели более 1,3 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

По ее словам, сегодня такие тесты проводит 31 лаборатория. Ежедневно в городе проводится 40 тысяч ПЦР-тестов.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в 30 столичных поликлиниках на этой неделе запустят программу массового тестирования ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на определение антител к COVID-19.

Мэр отметил, что данное тестирование будут проходить и сотрудники предприятий столицы, в том числе медицинских учреждений, организаций жилищно-коммунального комплекса, правоохранительных органов, транспортных компаний.

Кроме того, Собянин рассказал, что Москва обладает техническими ресурсами для проведения до 100 тысяч ИФА-тестов на определение антител к COVID-19 в сутки с возможностью нарастить этот показатель до 200 тысяч.