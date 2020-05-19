Эксперт рассказал, почему важно правильно утилизировать маски и перчатки

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Выбрасывание использованных медицинских масок и перчаток вместе с обычным мусором может повлечь за собой заражение других людей коронавирусом. На масках и перчатках, которые сейчас обязательно нужно носить в столице в общественных местах, могут скапливаться частицы вируса. Поэтому важно утилизировать эти предметы особым способом, предварительно дезинфицируя и завернув в отдельный пакет. Об этом Москве 24 рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

"Нужно утилизировать их так, чтобы не трогать потом руками и случайно не переместить вирус на поверхности. Желательно использованные перчатки и маски сначала опустить в сосуд с дезинфицирующим раствором. Подождать несколько часов, лучше сутки. Потом это все отжимается в отдельный пакет и утилизируется", – пояснил Пестерев.

Специалист отметил, что помещение перчаток и масок в отдельный пакет после дезинфекции позволит не проникнуть влаге в общий мешок с мусором. "Ни в коем случае нельзя утилизировать через унитаз. Только как мусор, который относится к смешанным отходам. Если это касается медицинских организаций, то это отходы категории Б", – подчеркнул Пестерев.

Также эксперт добавил, что подобным образом нужно поступать со всеми предметами и средствами гигиены, которые касались биологических жидкостей.

Ранее врач-дерматовенеролог Марина Горностаева рассказала, как правильно обрабатывать руки при ношении перчаток. Специалист пояснила, что носить одноразовые перчатки можно не более двух часов, и рекомендовала использовать увлажняющие и смягчающие средства во избежание сухости рук.