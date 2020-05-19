Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей лица при ношении масок

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Длительное ношение медицинских масок ухудшает микрофлору кожи, ее бактериальное состояние. Поэтому одноразовые маски нужно менять не реже чем каждые три часа, а также соблюдать повышенную гигиену кожи. Об этом Москве 24 рассказала косметолог-дерматолог Натэла Гришина.
Эксперт объяснила, что особенный вред коже наносится в случае, если человек долго не снимает маску. Это касается как одноразовых, так и многоразовых масок. "Есть такое понятие, как механическое акне. У людей с жирной кожей механическое трение маски о кожу вызывает излишнюю работу сальных желез, плюс нет возможности проникновения кислорода, это вызывает воспалительную реакцию", – пояснила Гришина.
Чтобы избежать негативных последствий, врач-дерматолог рекомендовала менять маски не реже чем каждые три часа. Многоразовую маску по истечении этого времени необходимо тщательно постирать и прополоскать, чтобы на ней не осталось частиц мыла или порошка. Затем ее желательно прогладить.
Также Гришина в текущий период советует соблюдать повышенную гигиену кожи и умываться чаще, чем два раза в день.
У некоторых людей в местах соприкосновения маски с кожей (на переносице, под мочкой уха) появляется раздражение из-за трения и повреждения кожного барьера. В этом случае косметолог-дерматолог рекомендует наносить на поврежденные зоны аптечные средства, содержащие пантенол. "То есть средства, которые успокаивают и снимают воспаления. Также необходимо использовать содержащие хлоргексидин вещества с целью дезинфекции и предотвращения попадания бактерий на кожу", – подчеркнула Гришина.
При этом эксперт предупредила, что использовать эти средства нужно только при наличии реальных проблем с кожей при ношении масок. "У людей, которые не сталкиваются с проблемами воспалительного характера, если нет такой необходимости, специальный уход я бы не рекомендовала. Конечно, тщательная гигиена как утром, так и вечером. И обязательно наносить крем, подходящий для типа кожи", – заключила Гришина.
Ранее врач-дерматовенеролог Марина Горностаева дала рекомендации по обработке рук при ношении перчаток. Специалист объяснила, что носить одноразовые перчатки можно не более двух часов, и посоветовала использовать увлажняющие и смягчающие средства во избежание сухости рук.
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