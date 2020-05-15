Дерматолог рассказала, как носить перчатки в период пандемии

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Перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук и носить их не более двух часов. Кроме того, чтобы кожа не пересыхала, нужно пользоваться кремом. Об этом РИА Новости рассказала врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева.

Она напомнила, что перчатки различаются материалом, составом, а также технологией производства.

"Несмотря на то, какие именно перчатки вы планируете надеть, перед надеванием перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук: тщательно вымыть с любым мылом или обработать антисептиком. Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук", – рассказала Горностаева.

Специалист подчеркнула, что после снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку кожи рук.

"Если ваша кожа особенно склонна к сухости, обязательно используйте увлажняющие и смягчающие средства для ухода – эмоленты (мази, лосьоны и спреи)", – отметила врач.

Горностаева пояснила, что зуд кожного покрова после обработки антисептиком появляется из-за обезвоживания кожи и утраты слоя водно-липидной мантии.

"Время носки одноразовых перчаток – не более двух часов, тканевые можно носить весь день. Вопрос, навредит или нет это коже, в ситуации пандемии, я считаю, поднимать вообще не совсем правильно", – сказала дерматолог.

Она подчеркнула, что ношение перчаток необходимо в данный период.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения индивидуальных средств защиты на объектах торговли и в общественном транспорте. В случае отсутствия маски или перчаток москвичей ожидает штраф в размере 5 тысяч рублей.

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве запущен онлайн-сервис по пассажирам в индивидуальных средствах защиты в метро. Кроме того, стало известно, что за 12 и 13 мая в городской подземке штрафы за нарушение масочного режима получило около 200 человек.

Также магазинам на территории России разрешили не обслуживать посетителей, которые не имеют при себе средств индивидуальной защиты.