Врач объяснил, как правильно носить и утилизировать медицинскую маску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Врач-эксперт Тимур Пестерев рассказал Москве 24 о том, как правильно использовать и утилизировать медицинские маски в условиях пандемии. Несколько простых советов от медика помогут избежать заражения.
По мнению эксперта, тканевая многоразовая маска по своей эффективности ничем не отличается от одноразовой, но при условии соблюдения мер дезинфекции. Врач настоятельно рекомендует после использования тщательно обработать тканевое изделие антисептическим средством и постирать его в горячей воде. В противном случае маска может сохранить в своей структуре вирус.
Пестерев отметил, что он не видит смысла заменять маски платками и салфетками. Он уверен, что такие альтернативные методы неэффективны, так как плохо прилегают к поверхности лица и не могут в полной мере воспрепятствовать попаданию вируса на слизистую оболочку носа и рта. "Это плохая резервная мера. Должен быть запас масок для того, чтобы выходить на улицу", – заявил медик.
Врач уточнил, что не имеет никакого значения, какой стороной к лицу надевать маску. "Важно не путать верх и низ. Чтобы проволока плотно прилегала по контуру носа, ее необходимо прижать после того, как вы маску надели. Это делается для того, чтобы не было открытых частей, через которые мог проникнуть неочищенный воздух", – отметил Пестерев.
Эксперт также дал совет по утилизации использованных средств защиты. Он советует сначала обработать их дезинфицирующей химией, а потом выкинуть вместе с бытовым мусором.
"Берете ведерко, насыпаете, наливаете хлорсодержащие вещества или раствор антисептика необходимой концентрации. Когда сутки это все отмокло, можно положить их в отдельный пакет и утилизировать как обычный бытовой мусор", – советует врач.
С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным. За нарушение жителям столицы грозит штраф.
Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса.
Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты в общественном транспорте или при поездке на такси составит 5 тысяч рублей. Причем если человек наденет маску без перчаток или наоборот, то это тоже считается нарушением, за которое придется заплатить штраф.
В Москве начал действовать масочный режим
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