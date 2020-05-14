Врач рассказал, как выбирать и правильно снимать одноразовые перчатки

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Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Москвой 24 объяснил, какие перчатки лучше выбрать для индивидуальной защиты. Он также рассказал, как их правильно снимать и утилизировать.

По мнению врача, стоит отдать предпочтение нитриловым перчаткам. Он отметил, что подобные изделия удобно носить и снимать, они менее подвержены разрушению от химических реагентов, например санитайзера. На латексных перчатках от антисептика могут появиться микротрещины.

Песерев считает, что можно использовать многоразовые тканевые перчатки, но при условии, что на них не будет явных дыр. Однако тканевые перчатки после каждого ношения необходимо подвергать обработке и стирке.





Тимур Пестерев врач-эксперт Даже нитриловые перчатки нельзя использовать повторно, так как на них в любом случае образуются микротрещины. Все одноразовые перчатки используются только один раз.

Врач напомнил, что, если в перчатках в общественном месте вы дотронулись до какой-либо поверхности, ни в коем случае нельзя трогать руками лицо, глаза и другие слизистые оболочки.

Эксперт подчеркнул, что важно аккуратно снимать одноразовые перчатки с рук. Он советует начинать снимать их с внутренней стороны, поддевая их пальцами другой руки. Необходимо не касаться внешней стороны изделия, которая могла контактировать с зараженными поверхностями.

Также врач рассказал об утилизации одноразовых перчаток. "Берете ведерко, насыпаете, наливаете хлорсодержащие вещества или раствор антисептика необходимой концентрации. Когда за сутки это все отмокло, можно положить их в отдельный пакет и утилизировать как обычный бытовой мусор", – считает Песерев.

Ранее стало известно, что спрос на одноразовые перчатки вырос более чем на 70% в мае по сравнению с апрелем.