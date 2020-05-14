Магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

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Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

"Минпромторг России на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе", – сказал Евтухов.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения. За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.

