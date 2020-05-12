В Дептрансе Москвы опровергли информацию о продаже масок с наценкой

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В департаменте транспорта Москвы опровергли информацию о продаже медицинских масок с наценкой, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня BBC опубликовали информацию о закупке масок и перчаток Московским метрополитеном и Мосгортрансом, которая не является корректной", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщали СМИ, подземка приобрела маски оптом за 1,64 рубля, перчатки – за 4,37. В ведомстве подчеркнули, что ни один поставщик не смог бы поставить маски и перчатки по указанным низким ценам.

В департаменте добавили, что договоры с поставщиками были действительно заключены еще до пандемии коронавируса, но после многие отказались от выполнения своих услуг или отложили сроки поставки, подчеркнули в департаменте.

В Дептрансе подчеркнули, что сейчас стоимость самой маски при закупке в Китае колеблется в районе 21–23 рублей, без учета расходов на логистику. Маски, которые реализуются в метро, предоставлены городом, их стоимость стандартизирована, сообщили в пресс-службе.

Сотрудники департамента регулярно мониторят цены на маски и перчатки в городе. По их анализу в аптеках и супермаркетах Москвы маски стоят от 32 до 60 рублей, перчатки – от 20 до 43 рублей за пару.

"Сейчас очень сложно купить все, что связано с пандемией, – средства защиты, антисептики и оборудование. И оптом, и в розницу. Но, несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить максимальную безопасность и нашим пассажирам, и нашим сотрудникам", – заключили в Дептрансе.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.