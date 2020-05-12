Более 90% пассажиров московского метро использовали маски утром 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 90% пассажиров московского метрополитена использовали маски утром 12 мая, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на департамент транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что в период с 05:30 до 09:00 94% пассажиров метро были в масках, около 68% – в перчатках. В указанный период в кассах подземки было приобретено свыше 2,8 тысячи масок и 8,6 тысячи перчаток.

С 12 мая в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах стало обязательным.

Носить защитную маску и перчатки необходимо в городском транспорте, в том числе в пригородных электричках и поездах Московских центральных диаметров (МЦД), а также в такси. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.

Сотрудники полиции будут проводить рейды в метро по выявлению пассажиров-нарушителей. Помимо этого, несоблюдение масочно-перчаточного режима будут фиксировать с помощью камер видеонаблюдения.

За нарушение данного предписания жителям столицы грозит штраф. Такие меры уже становятся стандартом в международном опыте противостояния COVID-19.