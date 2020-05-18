ВЦИОМ назвал долю боящихся заразиться COVID-19 россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заразиться коронавирусом опасаются 60% россиян, потерять работу или доход боятся вдвое меньше – 31% респондентов. Об этом говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

9% его участников ничего из этого не опасаются или затруднились ответить. По мнению 58% респондентов, коронавирус опаснее обычного сезонного гриппа. 26% пролагают, что не более и не менее опасен, чем сезонный грипп, 7% – что менее опасен, 9% – затруднились ответить.

57% полагают, что российские власти предпринимают достаточные меры для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, 27% считают противоположное. 11% ответили, что меры избыточные, 5% затруднились оценить. Кроме того, 75% заявили, что волонтеры оказывают скорее существенную помощь населению в условиях распространения инфекции, 12% – что скорее несущественную, 13% затруднились ответить.

Опрос провели 14 мая. Участвовали в опросе 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

В конце апреля опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживают введение жестких ограничений по борьбе с распространением коронавируса. За мягкие меры выступили 25%.

48% респондентов одинаково опасались потери работы, дохода и заболевания кого-то из членов семьи. 33% россиян более значимым назвали страх болезни, 16% заявили, что больше боятся потерять работу.

По данным совместного исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", самый сильный страх наибольшей части респондентов – 11,2 процента – болезнь или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. Сами заболеть или умереть боятся 6,4 процента опрошенных.

Каждый десятый житель страны боится возможного роста цен на продукты и товары первой необходимости. Еще 9 процентов граждан опасаются заражения их детей, чуть более 8 процентов обеспокоены возможным глобальным кризисом.

Свыше 85 процентов испытывают тревогу в связи с распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира. 31,2 процента опрошенных сильнее боятся вируса, чем ухудшения экономической ситуации, об обратном заявили 16,8 процента.