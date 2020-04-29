Россияне поделились своими страхами на фоне пандемии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Стало известно, чего больше всего боятся россияне во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное исследование страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие".
"Самый сильный страх наибольшей части респондентов (11,2 процента) – болезнь или смерть их родственников от коронавируса, главным образом родителей, бабушек и дедушек. А заболеть или умереть самим боятся всего 6,4 процента опрошенных", – сообщается в опросе.
При этом каждый десятый житель России боится возможного роста цен на продукты и товары первой необходимости. Еще 9 процентов граждан опасаются заражения их детей. Чуть более 8 процентов обеспокоены возможным глобальным кризисом.
Еще 7,8 процента респондентов боятся, что российская медицина не сможет оказать необходимую помощь заразившимся. При этом 7,6 процента опасаются ложной инофрмации о степени распространения вируса в стране. Кроме того, 7 процентов боятся потерять работу.
В опросе также утверждается, что свыше 85 процентов россиян в общем обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира. При этом большинство из опрошенных (31,2 процента) сильнее боятся вируса, чем ухудшения экономической ситуации. Об обратном заявили только 16,8 процента опрошенных.
Известно, что в опросе приняли участие 1 508 граждан РФ в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.
Ранее стало известно, что большинство россиян поддержали меры властей по борьбе с COVID-19. Опрос на данную тему провел исследовательский центр "Ромир". Отмечалось, что граждане посчитали введенные ограничения оправданными и адекватными.
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