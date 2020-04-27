Только 1% россиян готов остаться на "удаленке" – опрос

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Всего 1,1% россиян готовы продолжить работу в удаленном формате, когда закончится режим самоизоляции. Такая статистика была предоставлена Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, передает РИА Новости.

"Основная часть опрошенных россиян после снятия ограничительных мер планируют вернуться к обычной жизни, 38,2% жителей страны мечтают о прогулке на свежем воздухе, 32% с нетерпением ждут встречи с родственниками и друзьями, 26,4% планируют вернуться на работу", – говорится в результатах исследования.

При этом оказалось, что у 1,2% респондентов в планах развод с супругой или супругом.

"Текущая картина такова, что у россиян стал наблюдаться накопительный эффект усталости от ограничительных мер", – подчеркнул директор Института государственного и муниципального управления, проректор НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Он обратил внимание на то, что ответы и статистика говорят о том, что у соотечественников позитивные ожидания по дальнейшей ситуации.

Опрос ВШЭ был организован с 18 по 20 апреля, в нем приняли участие 11,1 тысячи человек по всей России.

В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794.

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