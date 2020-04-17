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Общество

16:21

Пять препаратов от коронавируса проходят испытания в РФ

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России испытания проходят пять препаратов от новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата", – сказал министр.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эффект от принятых мер для борьбы с коронавирусной инфекцией в РФ уже есть. Она также обратила внимание, что власти предоставляют все данные, которые поступают по COVID-19.

Также Попова отметила, что благодаря предпринятым мерам Россия может избежать такого пика заболеваемости, который был зафиксирован в других странах.

В России за сутки зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил представитель инфоцентра по COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших.

Попова сообщила о медленной динамике распространения коронавируса в Москве

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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