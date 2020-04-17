Попова рассказала об эффективности мер правительства по борьбе с коронавирусом

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эффект от принятых мер для борьбы с коронавирусной инфекцией в РФ уже есть. Об этом она заявила в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Россия 24".
“Я совершенно однозначно могу сказать и четко, что эффект от всех мер, которые мы предпринимаем, сегодня есть”, – поделилась Попова.
Она обратила внимание, что все цифры по зараженным в стране являются объективными, власти предоставляют все данные, которые поступают по COVID-19.
Недавно руководитель Роспотребнадзора рассказала, что от 45 до 50% заразившихся коронавирусом не ощущают никаких симптомов болезни.
За последние сутки в столице заразилось коронавирусом 1 959 человек. Больше половины из зарегистрированных заболевших входят в возрастную группу от 18 до 45 лет.
Общая численность зараженных COVID-19 в России, по данным на 17 апреля, составляет 32 008 человек. Из них 4070 случаев инфицирования зарегистрировали за последние сутки. 2590 человек смогли излечиться от коронавируса, в то время как 273 пациента скончались в результате заражения.
В мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось. Об этом говорится в сведениях ВОЗ.
Ранее стало известно, что за сутки в Москве выявили более 1,5 тысячи нарушений самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: