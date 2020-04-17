Попова рассказала об эффективности мер правительства по борьбе с коронавирусом

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эффект от принятых мер для борьбы с коронавирусной инфекцией в РФ уже есть. Об этом она заявила в ходе брифинга, который транслировал телеканал "Россия 24".

“Я совершенно однозначно могу сказать и четко, что эффект от всех мер, которые мы предпринимаем, сегодня есть”, – поделилась Попова.

Она обратила внимание, что все цифры по зараженным в стране являются объективными, власти предоставляют все данные, которые поступают по COVID-19.

Недавно руководитель Роспотребнадзора рассказала, что от 45 до 50% заразившихся коронавирусом не ощущают никаких симптомов болезни.

За последние сутки в столице заразилось коронавирусом 1 959 человек. Больше половины из зарегистрированных заболевших входят в возрастную группу от 18 до 45 лет.

Общая численность зараженных COVID-19 в России, по данным на 17 апреля, составляет 32 008 человек. Из них 4070 случаев инфицирования зарегистрировали за последние сутки. 2590 человек смогли излечиться от коронавируса, в то время как 273 пациента скончались в результате заражения.

В мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось. Об этом говорится в сведениях ВОЗ.

Ранее стало известно, что за сутки в Москве выявили более 1,5 тысячи нарушений самоизоляции.