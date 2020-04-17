За сутки в Москве выявили более 1,5 тысячи нарушений самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов
За сутки в столице составили более 1,5 тысячи протоколов за нарушение ограничений по передвижению по городу, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
С момента введения режима повышенной готовности в городе составлено более 13,5 тысячи протоколов на сумму 54 миллиона рублей.
Накануне сообщалось, что правоохранители с 11 апреля составили протоколы на общую сумму 50 миллионов рублей.
Данчиков заметил, что пока ситуация по соблюдению режима самоизоляции в городе не улучшается: граждане продолжают выходить на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе.
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в столице заработали цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
Как оформить цифровой пропуск
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