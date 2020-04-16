Около 12 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции составили с 11 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Около 12 тысяч протоколов составили в столице с 11 апреля за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что отсчет ведется с прошлых выходных, поскольку именно тогда сотрудники полиции стали активно не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции.

Правоохранители составили протоколы на общую сумму 50 миллионов рублей. Данчиков заметил, что только за последние сутки составлено примерно две тысячи протоколов.

Он добавил, что пока ситуация по соблюдению режима самоизоляции в городе не улучшается: граждане продолжают выходить на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека. В столице за сутки подтверждено 1 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

