Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Больше половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
32% новых зараженных являются гражданами в возрасте от 46 до 65 лет. 11% заболевших входят в возрастную категорию людей старше 65 лет. При этом 3,5% новых случаев заражения зафиксировали у граждан старше 80 лет. 5,5% новых случаев инфицирования составили дети.
Всего в Москве за последние сутки зарегистрировали 1959 человек с коронавирусом. Все зараженные, а также близко контактировавшие с ними граждане в настоящий момент помещены под медицинское наблюдение.
Всего в России за последние сутки зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Таким образом, общая численность заболевших на территории РФ составила 32 008 человек. 2590 пациентов выздоровели, 273 человека скончались.
В Москве с 15 апреля функционирует пропускная система. Разрешение необходимо для передвижения по городу в личном и общественном транспорте. Пропуска делятся на три категории: для отправки на работу, для поездки в медучреждение или в личных целях. Разрешение на передвижение не требуется гражданам, которые перемещаются пешком внутри своего района.
За последние две недели в Москве выявили около 110 нарушителей режима самоизоляции. Все они были оштрафованы, общая сумма взысканий составила 428 тысяч рублей. Всех нарушителей отправляют на лечение в обсервационные центры. Кроме того, с 11 апреля в Москве составили около 12 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: