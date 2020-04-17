Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Больше половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

32% новых зараженных являются гражданами в возрасте от 46 до 65 лет. 11% заболевших входят в возрастную категорию людей старше 65 лет. При этом 3,5% новых случаев заражения зафиксировали у граждан старше 80 лет. 5,5% новых случаев инфицирования составили дети.

Всего в Москве за последние сутки зарегистрировали 1959 человек с коронавирусом. Все зараженные, а также близко контактировавшие с ними граждане в настоящий момент помещены под медицинское наблюдение.

Всего в России за последние сутки зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Таким образом, общая численность заболевших на территории РФ составила 32 008 человек. 2590 пациентов выздоровели, 273 человека скончались.

В Москве с 15 апреля функционирует пропускная система. Разрешение необходимо для передвижения по городу в личном и общественном транспорте. Пропуска делятся на три категории: для отправки на работу, для поездки в медучреждение или в личных целях. Разрешение на передвижение не требуется гражданам, которые перемещаются пешком внутри своего района.

За последние две недели в Москве выявили около 110 нарушителей режима самоизоляции. Все они были оштрафованы, общая сумма взысканий составила 428 тысяч рублей. Всех нарушителей отправляют на лечение в обсервационные центры. Кроме того, с 11 апреля в Москве составили около 12 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.