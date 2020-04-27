Врач рассказал о сроках преодоления пика коронавируса в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Врач-психиатр Игорь Каграманян заявил, что реальные сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом зависят только от личной ответственности каждого человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к середине мая. Каграманян пояснил, что после так называемого пика страна сможет поэтапно выйти из данной ситуации.

При этом он напомнил, что улучшение обстановки во многом зависит от населения. По его словам, чем более ответственно общество подойдет к рекомендациям властей, тем скорее страна сумеет пройти этот пик и возобновить привычный для всех режим жизни.

Ранее о выходе на плато к середине мая говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в первый месяц лета станет полегче. При этом он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

Такого же мнения придерживается и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России находится полностью под контролем властей.

За сутки в РФ установили 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.

