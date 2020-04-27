Матвиенко заявила, что ситуация с COVID-19 в России находится под контролем

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Ситуация с коронавирусом в России находится полностью под контролем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
"Государство, президент, правительство принимают меры даже на опережение, чтобы были все условия для спасения жизни и здоровья людей. Как видите, это идет в плановом режиме, без сбоев. У нас все спокойно, без суеты. Тревожно, конечно, но ситуация полностью под контролем", – отметила Матвиенко.
Она добавила, что с медицинской точки зрения страна прошла проверку по борьбе с коронавирусом. При этом Матвиенко отметила, что, по оценкам специалистов, уже к середине мая в Москве может произойти спад заболеваний коронавирусом.
Ранее о выходе на плато к середине мая говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в первый месяц лета станет полегче. При этом он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.
В то же время в Роспотребнадзоре призвали граждан готовиться к изменениям в жизни после окончания коронавируса. Глава ведомства Анна Попова заявила, что россиянам придется поменять свои привычки. В частности, она указала, что ряд новых правил введут для предприятий общественного питания.
За сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.
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