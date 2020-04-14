Эксперты оценили влияние долгого социального дистанцирования на поведение людей

Американские ученые предположили, что людям по всему миру придется соблюдать социальную дистанцию не один год, чтобы взять под контроль ситуацию с COVID-19. Специалисты отмечают: преждевременная отмена карантинных мер может спровоцировать еще большее ухудшение эпидемиологической обстановки. Разбираемся, как продолжительное дистанцирование способно повлиять на поведение людей в обществе по окончании пандемии.



Социальное одиночество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ученые из Гарвардского университета опубликовали статью, в которой говорится, что меры социального дистанцирования в том или ином виде придется соблюдать еще два года. Такой вывод специалисты сделали на основе компьютерного моделирования пандемии.

Исследователи отмечают, что есть несколько путей развития ситуации. Согласно первому, строгое соблюдение ограничительных мер вместе с усиленным эпидемиологическим контролем может искоренить коронавирус. Так произошло в 2003 году с вирусом SARS-CoV-1, который спровоцировал вспышку атипичной пневмонии.

Еще одна модель выглядит следующим образом: после 20 недель самоизоляции происходит очередная вспышка заболеваемости. Ученые объясняют этот феномен тем, что карантинные меры могут оказаться слишком эффективными, из-за чего у населения просто не выработается иммунитет.

К сожалению, авторы статьи считают первый сценарий менее вероятным в нынешних обстоятельствах с учетом количества заболевших COVID-19. Они больше склоняются к мнению, что коронавирусная инфекция останется с нами надолго и станет сезонным заболеванием.





из публикации ученых Гарвардского университета Даже в случае ликвидации эпидемии SARS-CoV-2 следует сохранить эпидемиологический надзор, поскольку возобновление распространения инфекции возможно уже в 2024 году.

В материале уточняется: если коронавирус лучше всего передается в холодное время года, то сдвиг заболеваемости на осень только усугубит нагрузку на больницы. Для предотвращения этого, страны, по словам исследователей, будут вынуждены периодически вводить меры социального дистанцирования вплоть до 2022 года. За это время пропускная способность медучреждений, вероятно, увеличится. Или же ученым удастся разработать вакцину и эффективные методы борьбы с COVID-19.



Пандемия изменит привычки?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Психолог Юлия Макарова в беседе с Москвой 24 рассказала, что пандемия коронавируса, вероятно, скорректирует социальное взаимодействие между людьми.

"Мы пройдем через тревоги, страхи. Наше психологическое состояние со временем улучшится, но выводы мы наверняка сделаем, как-то наша действительность изменится однозначно, именно в части привычек", – сказала эксперт

По словам Макаровой, в обновленном мире экстравертам жить будет чуть сложнее, чем раньше, поскольку для них важно общение с огромным количеством людей, постоянные тактильные контакты – поцелуи при встрече, объятия.





Юлия Макарова психолог Думаю, теперь люди не то что с опаской и тревогой, но скорее из этических соображений будут задумываться, стоит ли три раза целовать друг друга в щеку и обниматься при встрече, поскольку как-то близко взаимодействовать – это неуважительно. Это может причинить дискомфорт другому человеку.

Эксперт подчеркнула, что, скорее всего, россияне начнут куда больше уважать личное пространство других. "В России это было бы неплохо, потому что люди за границей, например, так давно живут. Это пойдет только на пользу в российской действительности", – заключила Макарова.

В свою очередь, социолог Степан Гончаров в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что принятые меры социального дистанцирования на данный момент воспринимаются и соблюдаются людьми, потому что в сложившейся ситуации это необходимо.

"Если люди будут видеть, что такая необходимость есть и при нарушении дистанцирования последуют штрафы, то это, конечно, воспитает новые правила взаимодействия. Но это все-таки маловероятно", – объяснил он.





Степан Гончаров социолог Я не думаю, что после пандемии мера соблюдения дистанции задержится. Сейчас это воспринимается как экстраординарная мера, которая рано или поздно закончится, люди не рассчитывают, что это будет продолжаться всегда.

Он добавил, что привычные правила общения складывались тысячелетиями и за год-два искоренить их не получится. "Ритуалы рукопожатия, объятия при встрече для всех нас привычны с детства", – заключил собеседник Москвы 24.

По данным ВОЗ на 16 апреля, в мире было выявлено более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали не менее 130 тысяч человек. В пятерку самых зараженных стран входят США, Испания, Италия, Германия и Франция.

В России за сутки зафиксировали 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии число пациентов в стране с подтвержденным диагнозом составило 27 938 тысяч. Из них 2 304 удалось справиться с болезнью, при этом 232 человека умерли.





Соболева Илона