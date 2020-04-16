Рок-фестиваль Rock am Ring отменили из-за COVID-19

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Один из крупнейших немецких рок-фестивалей Rock am Ring будет отменен. Такое решение организаторы шоу приняли из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что фестиваль не состоится, в частности, потому, что в Германии были отменены все общественные мероприятия сроком до 31 августа.

В настоящее время организаторы фестивалей Rock am Ring и Rock im Park продумывают, как будет происходить возврат приобретенных билетов. Отмечается, что на мероприятия, запланированные с 5 по 7 июня, все билеты были распроданы.

Ранее сообщалось о переносе на осень российского кинофестиваля "Кинотавр". Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня, однако организаторы фестиваля сочли невозможным проведение смотра из-за пандемии COVID-19.