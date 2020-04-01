Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:06

Уимблдон отменили из-за пандемии коронавируса

спорт

Фото: AP Photo/Alexandru Dobre

Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-служба турнира.

Соревнования должны были пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Турнир не состоится впервые с 1945 года.

Ранее из-за угрозы распространения COVID-19 было принято решение о переносе Олимпийских игр. Сообщалось, что открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года.

Из-за переноса Игр на 2021 год организаторы не намерены менять их название. Те же меры распространили на Паралимпийские игры.

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб всей спортивной индустрии. Так, наиболее громким событием стал перенос чемпионата Европы по футболу – он должен был состояться этим летом. Кроме того, отменили и чемпионат мира по хоккею.

Уимблдон могут отменить впервые с 1945 года

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика