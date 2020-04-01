Уимблдон отменили из-за пандемии коронавируса

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Турнир серии Большого шлема Уимблдон отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-служба турнира.

Соревнования должны были пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Турнир не состоится впервые с 1945 года.

Ранее из-за угрозы распространения COVID-19 было принято решение о переносе Олимпийских игр. Сообщалось, что открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года.

Из-за переноса Игр на 2021 год организаторы не намерены менять их название. Те же меры распространили на Паралимпийские игры.

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб всей спортивной индустрии. Так, наиболее громким событием стал перенос чемпионата Европы по футболу – он должен был состояться этим летом. Кроме того, отменили и чемпионат мира по хоккею.