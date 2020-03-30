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Общество

12:36

У биатлонистки Халиуллиной обнаружили коронавирус

общество спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной тест на наличие коронавируса оказался положительным. Соответствующую информацию получил Союз биатлонистов России. Об этом сообщил президент союза Владимир Драчев.

"Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре", – сказал Драчев РИА Новости.

Он добавил, что говорил с биатлонисткой по телефону, и она сообщила об отсутствии симптомов заболевания. На данный момент, по его словам, ожидается информация от врачей.

Драчев выразил мнение, что спортсменка переболела дома.

"Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома", – сказал Драчев.

Заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз.

Также коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Заразился защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. Из-за этого португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду поместили на карантин.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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