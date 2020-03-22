Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

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Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что заразился коронавирусом нового типа. Об этом он написал в Facebook.

"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Я и моя семья находимся в самоизоляции", – заявил тенор.

По словам 79-летнего оперного певца, у него появились жар и кашель, поэтому он решил сделать тест.

Ранее о заражении коронавирусом сообщила актриса Ольга Куриленко, проживающая в Лондоне. 40-летняя актриса написала в Instagram, что у нее температура и слабость.

До этого COVID-19 во время поездки в Австралию подхватил американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

Заразился защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. Из-за этого португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду поместили на карантин. Первый случай заражения зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели. Все заболевшие получают необходимое лечение в стационарах столицы.

В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились свыше 92 тысяч человек. Скончались более 13 тысяч. Среди инфицированных – граждане 172 стран.

