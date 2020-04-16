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Культура

12:04

"Кинотавр" перенесли на осень из-за коронавируса

культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский кинофестиваль "Кинотавр" перенесли на осень в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Мероприятие должны были провести в Сочи с 7 по 14 июня. Однако организаторы "Кинотавра" сочли невозможным проведение смотра из-за пандемии COVID-19.

"По понятным причинам фестиваль "Кинотавр" не сможет состояться в объявленные ранее даты – с 7 по 14 июня 2020 года. Но мы продолжаем работать над программой фестиваля и планируем провести его осенью. О точных датах мы сообщим дополнительно", – отметили в пресс-службе.

Ранее о переносе всех мероприятий до мая заявили в Государственном Кремлевском дворце. Кроме того, до сих пор ведется дискуссия по поводу переноса военного парада в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил такую возможность, а ветеранские объединения обратились к Владимиру Путину с просьбой отложить проведение торжественного мероприятия.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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