Кремлевский дворец отложил все мероприятия до мая

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Государственном Кремлевском дворце решили перенести все запланированные мероприятия до мая. Это было обусловлено ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте учреждения.

"В Москве временно приостановлено проведение досуговых мероприятий с участием граждан в зданиях с числом участников более 50 человек одновременно. В связи с этим дирекция Государственного Кремлевского дворца переносит мероприятия, запланированные до 30 апреля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вернуть средства за билеты на мероприятия в указанный срок можно будет в любое время.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о продлении до конца апреля ранее принятых ограничительных мер в стране. В связи с этим власти Москвы продлили временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, также в столице временно закрыли общественные пространства и парки.