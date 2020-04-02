Путин поручил ввести особый порядок передвижения в регионах

19:18
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин распорядился обеспечить в регионах особый порядок передвижения. Новый регламент необходимо разработать как для лиц, так и для транспортных средств. Об этом сообщает РИА Новости.
"Обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь... установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки", – прописано в указе главы государства.
Как объяснили в пресс-службе Кремля, ответственность за выполнение поручения несут высшие должностные лица субъектов РФ.
В четверг, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам страны. В частности, глава государства распорядился продлить до конца апреля нерабочий период, а также заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса.
Указ, содержащий новые распоряжения президента, уже подписан.
В России на данный момент зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Под наблюдением врачей в РФ из-за подозрения на заражение коронавирусом остается более 215,5 тысячи человек.
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